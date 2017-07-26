中美贸易：美国大米对华贸易尚无法开展，因仅完成第一个法律步骤--商务部

路透北京7月26日 - 中国商务部发言人周三称，美国大米对华开展贸易需要完成三个法律步骤，目前只完成了第一个步骤，美国大米对华贸易尚不能开展。

商务部表示，经过中美双方多轮磋商，2017年7月19日首轮中美全面经济对话在华盛顿举行期间，中国质检总局与美国农业部代表签署了《关于美国输华大米植物卫生要求议定书》，这标志着中美双方就美国大米输华的检验检疫要求达成了一致，这是根据中国《进出境动植物检疫法》《食品安全法》实施的第一步法律步骤。

商务部并指出，美国大米对华开展贸易还要完成以下法律步骤：一是美国大米生产加工企业有意对华出口大米的，需经美国政府注册并向中国国家质检总局推荐。经质检总局认可的企业，可对华出口大米。二是为防止有害生物传入，美方需对获得资格的企业生产的输华大米进行熏蒸，熏蒸药物、方法等技术条件需经中方专家评估、确认。

“以上三个步骤缺一不可。目前只完成了第一个步骤，美国大米对华贸易尚不能开展。”商务部发言人称。

美国农业部长Sonny Perdue上周称，中国官员已首次同意进口美国大米。中国2001年加入世界贸易组织(WTO)时开放稻米市场，但根据贸易组织USA Rice，由于中美间欠缺植物检疫协定，因此实际上禁止了美国稻米进入中国。

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