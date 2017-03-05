中美贸易：美国终裁认定，进口自中国的碳合金钢板存在倾销和补贴

路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。

这份裁定允许美国商务部最终征收关税。

纽克(Nucor)、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)美国分支以及SSAB AB之前提出申诉，促使相关机构展开调查。

但中国商务部表示，美国钢铁行业的问题与中国进口没有关联性，指出美国企业设备陈旧以及由此造成的出品率低是获利下降的原因。