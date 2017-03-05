中美贸易：美国终裁认定，进口自中国的碳合金钢板存在倾销和补贴

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。
这份裁定允许美国商务部最终征收关税。
纽克(Nucor)、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)美国分支以及SSAB AB之前提出申诉，促使相关机构展开调查。
但中国商务部表示，美国钢铁行业的问题与中国进口没有关联性，指出美国企业设备陈旧以及由此造成的出品率低是获利下降的原因。
商务部贸易救济调查局局长王贺军在声明中敦促美方做出“客观公正”的裁决，避免对中美两国正常的经贸往来造成负面影响。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。