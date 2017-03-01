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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 08:45 BJT

中航期货：基本面不支持沪铝持续上涨

以下内容节选自3月1日的《期货日报》：

最近，沪铝期货冲高回落，主力1704合约价格一度逼近13500元/吨重要支撑。对于后市，我们认为商品涨跌将取决于自身基本面，铝需求无亮点，但下方有供给侧改革的支撑，中期铝价或以区间振荡为主。

　　我们判断在商品金融属性消退的大背景下，铝自身基本面不足以支持价格持续上涨。总体而言，铝价仍处于区间振荡阶段，并且目前处于相对高位，回调也在情理之中。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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