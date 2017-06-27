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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 08:55 BJT

中航期货：沪镍后市或面临反弹，近期密切关注持仓恢复情况

以下内容节选自6月27日的《期货日报》：

今年以来，沪镍反弹遇阻后，开始持续振荡下行，是工业品中表现较弱的品种。沪镍文华指数从年内高点92800元/吨下行至6月中旬低点71690元/吨，跌幅超过20%。通过基本面和宏观面分析，我们认为后市镍价或面临反弹。

目前，沪镍期价已经逐步摆脱3月上旬以来的下降通道。周线形成三连阳，并收复了10周线。若后续反弹得到持仓恢复配合，期价较易形成中期反弹行情。在金融去杠杆节奏有所放缓和镍上中下游库存均下降的背景下，镍价较易出现反弹行情，建议近期密切关注持仓恢复情况，寻机买入。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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