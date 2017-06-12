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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 08:59 BJT

中银国际期货：郑商所易盛农期指数反弹幅度有限，维持宽幅振荡格局

以下内容节选自6月12日的《期货日报》：

上周易盛农期指数小幅收涨，截至6月9日，报收于1136.58点，较前一周上涨18.60点，涨幅为1.66%。

　　权重品种方面，本年度棉花供应量较大，商业库存、储备棉以及进口棉总体对市场供应量充足，根据中国棉花协会物流分会的调查数据，截至5月底全国棉花商业库存仍有152万吨。

通过对相关权重品种的分析，预计易盛农期指数反弹幅度有限，整体仍处于宽幅振荡格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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