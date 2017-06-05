中银国际：上海螺纹钢期货在基本面、资金面和市场情绪影响下将续跌

中央第3批环保监督结束后，5月23日到6月2日，共7个交易日，螺纹钢主力合约1710最高下跌了近11%。钢价快速下跌有三方面的原因：一是市场预期未来供应压力增加；二是临近消费淡季；三是市场资金在6月较为紧张。