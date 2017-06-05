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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:32 BJT

中银国际：上海螺纹钢期货在基本面、资金面和市场情绪影响下将续跌

以下内容节选自6月5日的《期货日报》：

中央第3批环保监督结束后，5月23日到6月2日，共7个交易日，螺纹钢主力合约1710最高下跌了近11%。钢价快速下跌有三方面的原因：一是市场预期未来供应压力增加；二是临近消费淡季；三是市场资金在6月较为紧张。

随着年中时点临近，第二次MPA考核、跨季资金需求大增对流动性的冲击不可轻视，且美联储6月加息概率仍高，后续流动性波动加大将难以避免。市场资金紧张将对资产价格形成压力，尤其是增加了持有成本从而降低了对商品的需求。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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