中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
文章并指出，韩国政府应明白，外交方向的重大转向势必投射国内发展。部署“萨德”意味着给韩国带来政治、经济、安全、环境、社会等一系列风险。一旦冲突爆发，充当“马前卒”的韩国将首当其冲，其代价将不得不由全体韩国民众来承担。
而中国反对在韩部署“萨德”系统的意志是坚定的，将坚决采取必要措施维护自身安全利益，一切后果由美韩承担。
“从技术上看，‘萨德’雷达系统探测范围达到1,000至2,000公里，考虑到朝鲜半岛的地理环境，用‘萨德’反导系统‘应对朝鲜核威胁’只能是自欺欺人。”文章称。
评论指出，部署“萨德”，就是在给朝鲜半岛安全添堵，而把安全建立在损害他国的安全之上，这种安全只是海市蜃楼。
文章同时强调，多年来的局势变化早已充分说明，所谓“延伸威慑”只会加剧对抗，进而让半岛安全形势愈发严峻凶险，韩国追求的安全感无从谈起。
针对韩国部署“萨德”反导系统，中国官方媒体曾多次发表态度强硬的措辞。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”