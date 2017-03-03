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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:37 BJT

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报

路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。

文章并指出，韩国政府应明白，外交方向的重大转向势必投射国内发展。部署“萨德”意味着给韩国带来政治、经济、安全、环境、社会等一系列风险。一旦冲突爆发，充当“马前卒”的韩国将首当其冲，其代价将不得不由全体韩国民众来承担。

而中国反对在韩部署“萨德”系统的意志是坚定的，将坚决采取必要措施维护自身安全利益，一切后果由美韩承担。

“从技术上看，‘萨德’雷达系统探测范围达到1,000至2,000公里，考虑到朝鲜半岛的地理环境，用‘萨德’反导系统‘应对朝鲜核威胁’只能是自欺欺人。”文章称。

评论指出，部署“萨德”，就是在给朝鲜半岛安全添堵，而把安全建立在损害他国的安全之上，这种安全只是海市蜃楼。

文章同时强调，多年来的局势变化早已充分说明，所谓“延伸威慑”只会加剧对抗，进而让半岛安全形势愈发严峻凶险，韩国追求的安全感无从谈起。

针对韩国部署“萨德”反导系统，中国官方媒体曾多次发表态度强硬的措辞。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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