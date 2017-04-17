亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高

路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
朝鲜局势紧张，令避险货币日圆的买需增加。而日圆走强会令日圆计价资产对于其它货币持有者变得昂贵。
美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，在叙利亚与阿富汗采取的打击行动显示了美国的决心。
“除了日圆走高，油价下跌也令橡胶价格承压，”Fujitomi Co. 分析师Toshitaka Tazawa说道。
东京商品交易所(TOCOM)9月期胶 收跌2.0日圆，或0.9%，每公斤报216.5日圆(2.0美元)，接近上周四触及的近五个月低位。
但将于下周一到期的TOCOM-4月期胶 跳涨7.0日圆，或2.7%，每公斤收报266.0日圆。
TOCOM已要求持有4月份未平仓合约的投资者，赶在4月24日之前结算，因目前TOCOM库存很低，以至于有可能发生价格突然波动的风险。
“由于泰国计划出售库存，预计橡胶市场将维持空头走势，”Tazawa说道，称关注点在于TOCOM能否将期胶价格维持在200日圆的水平上。
上月，泰国称计划在5月底前出脱余下的10.7万吨橡胶库存。
沪胶主力9月合约涨45元人民币，每吨报14,905元人民币(2,164美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)主力5月合约最新报每公斤159.6美分，跌2.2美分。(完) (编译 高琦/王琛；审校 于春红)