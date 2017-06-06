版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 15:26 BJT

亚洲橡胶：触及七个月低点，受日圆走强拖累

路透东京6月6日 - 指标东京期胶周二触及七个月低点，交易商称，日圆兑美元升至六周高点令期胶承压。

对该地区供应过剩的担忧也打击东京商品交易所(TOCOM)期胶。

“总体而言，在泰国和亚洲其他地区，市场供应过剩，”东京一家经纪商的消息人士说。

TOCOM-11月期胶 收低5.7日圆，报每公斤185.8日圆，盘中触及11月7日以来的最低点182.8日圆。

上海期交所主力9月期胶下跌50元人民币，收报每吨12,455元。该合约周一创下九个月低点。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新报每公斤142.10美分，上涨2.3美分。（完） (编译 汪红英/高琦 审校 张涛/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐