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2017年7月18日 / 上午10点42分 / 21 小时前

亚洲金融：亚投行优先参与目标行业，期望与合作伙伴进一步讨论--行长

路透新闻部

1 分钟阅读

路透香港7月18日 - 亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群周二在香港一个分享会上称，将继续优先参与目标行业的项目，并期待与香港的企业和投资界领袖以及合作伙伴作进一步讨论。

香港金融管理局（HKMA）新闻稿引述他的讲话并称，“随着亚投行获得主要评级机构的最高信贷评级，我们更有能力推进我们远大的计划以改进亚洲的基础设施面貌。

国际三大信贷评级机构穆迪、惠誉及标普近期先后给予亚投行最高评级AAA，展望均为稳定。

分享会是香港于今年6月7日成为亚投行成员后，亚投行首次参与金管局主办的会议，旨在促进亚投行与资本市场参与者之间的对话，就香港可如何更适切地为亚投行的融资需求提供服务进行交流。会议共有大约90位来自银行、保险公司、资产所有者和资产管理公司的高层管理人员参加。

会上，金立群详述亚投行的工作重点、其获得最高信贷评级的重要性，以及亚投行计划将如何利用资本市场进一步实现其目标。

亚投行副行长兼首席财务官Thierry de Longuemar亦在会上讲解亚投行的财务策略和政策。

亚投行上月宣布，银行理事会批准新一批三个意向成员加入，成员总数增至80个。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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