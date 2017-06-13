亚洲金融：香港正式成亚投行新成员，财政司司长稍后率团出席理事会年会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月13日 - 香港政府周二公布，香港已成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）新成员。财政司司长陈茂波将率领香港代表团，首次以成员身分出席本月16-18日在韩国济州举行的亚投行第二届理事会年会。
立法会财委会在5月12日的会议上，通过香港认缴亚投行7,651股股本，当中包括1,530股实缴股本（相当于12亿港元，分五年缴付）和6,121股待缴股本。在完成其后的法律程序后，香港获接纳成为亚投行的新成员。
亚投行3月份时已公布，批准香港加入亚投行，并在在缴付第一期实缴股本后成为新成员。
＂香港早日完成加入亚投行的程序，显示我们已做好准备支持亚投行的运作。＂陈茂波表示。
他指出，作为国际金融中心，香港拥有＂一国两制＂的独特优势、成熟稳健和流动性充裕的金融市场，以及大量具国际经验的顶尖金融人才，可协助亚投行筹集资金，为该行的不同基建项目融资。香港在设计、建造、营运和管理大型基建项目的经验及专长一直获得国际间认可，专业及金融服务业肯定可以为亚投行的成功运作作出贡献，而加入该行同时也可以为有关界别带来新机遇。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为