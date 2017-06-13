亚洲金融：香港正式成亚投行新成员，财政司司长稍后率团出席理事会年会

路透香港6月13日 - 香港政府周二公布，香港已成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）新成员。财政司司长陈茂波将率领香港代表团，首次以成员身分出席本月16-18日在韩国济州举行的亚投行第二届理事会年会。

立法会财委会在5月12日的会议上，通过香港认缴亚投行7,651股股本，当中包括1,530股实缴股本（相当于12亿港元，分五年缴付）和6,121股待缴股本。在完成其后的法律程序后，香港获接纳成为亚投行的新成员。

亚投行3月份时已公布，批准香港加入亚投行，并在在缴付第一期实缴股本后成为新成员。

＂香港早日完成加入亚投行的程序，显示我们已做好准备支持亚投行的运作。＂陈茂波表示。