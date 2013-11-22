美国FED：亚特兰大联储总裁称，未来几次联储会议料讨论缩减购债

路透基点：绿地香港控股正在自行安排3.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透11月22日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示：
* 预期经济将在2014年回升，但目前成长缓慢
* 缩减购债应会进入未来几次的美联储会议议程
* 预期将在12月、1月及3月会议讨论缩减购债
* 量化宽松的长期后果存在诸多不确定性，但目前尚未处于险境
* 预期美联储退出量化宽松时情况可以控制
* 美联储资产负债表规模越大，美联储得要因应的未知因素也越多
* 美联储可能维持非常宽松立场一段时间，可能会延续数年
* 重申倾向改变美联储现正仰赖的政策组合
* 美联储可以施行一个保留宽松政策的组合一段时间
* 美联储购买资产计画的净影响至今仍属正面
* 美国财政的事件风险可能会在1月重演
* 美国就业方面已经有了长足进展
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月28日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,000 4月27日 300 2.45% 100 2.60% 100 2.75% 500 5,000 4月26日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,400 4月25日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 8