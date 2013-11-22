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货币新闻 | 2013年 11月 22日 星期五 21:14 BJT

美国FED：亚特兰大联储总裁称，未来几次联储会议料讨论缩减购债

路透11月22日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示：

* 预期经济将在2014年回升，但目前成长缓慢

* 缩减购债应会进入未来几次的美联储会议议程

* 预期将在12月、1月及3月会议讨论缩减购债

* 量化宽松的长期后果存在诸多不确定性，但目前尚未处于险境

* 预期美联储退出量化宽松时情况可以控制

* 美联储资产负债表规模越大，美联储得要因应的未知因素也越多

* 美联储可能维持非常宽松立场一段时间，可能会延续数年

* 重申倾向改变美联储现正仰赖的政策组合

* 美联储可以施行一个保留宽松政策的组合一段时间

* 美联储购买资产计画的净影响至今仍属正面

* 美国财政的事件风险可能会在1月重演

* 美国就业方面已经有了长足进展
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