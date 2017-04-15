人民币汇率：中国未被美国财政部列为汇率操纵国，但仍在监测名单--新华

路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。

美国财政部指出，中国最近干预汇市是为阻止人民币汇率快速下跌，以避免给美国、中国和全球经济带来负面影响。

“美国财政部将密切观察中国的汇率和贸易政策实践，特别是中国对美贸易顺差，同时希望中国进一步增强汇率政策和外汇储备管理操作的透明度。”报告称。

美国财政部去年4月首次设立汇率政策监测名单，认定标准有三条：与美国贸易顺差超过200亿美元；该经济体的经常账户顺差占国内生产总值（GDP）的比重至少为3%；该经济体持续单边干预汇率市场。

如果一个经济体全部满足上述三条标准，美国将会与该经济体进行商谈，并可能出台报复性措施；而如果只满足其中两条标准，该经济体将会被纳入汇率政策监测名单进行密切观察。

报导称，美国财政部当天发布的报告显示，与奥巴马政府时期相比，特朗普政府对汇率政策监测名单的规定新增了一条标准：如果美国与一个经济体的贸易逆差占美国总体贸易逆差的比例较大，即便该经济体并不满足上述三条标准中的两条，该经济体也会被添加或保留在监测名单上。

“将贸易逆差与汇率监测挂钩，体现出特朗普政府对贸易逆差问题的高度重视。”报导援引分析人士称。