人民币汇率：贬值预期大为减弱，中长期保持强势是大概率事件--中行交易员

路透北京6月5日 - 中国银行全球市场部高级交易员李凡称，今年以来，受美元汇率阶段性触顶回调和中国经济基本面稳定向好等多重因素影响，市场对人民币贬值的预期大为减弱。从中长期来看，人民币保持强势是大概率事件。

新华社报导采访其时指出，美国的经济基本面和货币政策对美元形成支撑，而主要货币息差缩窄和美国政策的不确定性则抑制美元升值，预计今年下半年美元汇率将维持震荡走势。

李凡认为，美国经济基本面良好是支撑美元的主要因素。今年以来，美国经济复苏势头持续，失业率降至10多年来新低，通胀率接近2%的目标。良好的经济数据为美联储年内加息和缩减资产负债表提供支持，进而提振美元。

今年3月份，美联储加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至0.75%至1%。李凡指出，从美联储官员近期表态及最新的美联储货币政策会议纪要来看，预计年内美联储还将加息两次左右，最有可能的加息时点是6月份和12月份。

关于抑制美元升值的因素，李凡说，随着全球经济回暖，通胀趋于上行，全球其他央行收紧货币政策的预期越来越强烈，这将缩窄美元与其他主要货币的息差水平，抑制美元进一步升值。此外，投资者对美国总统特朗普能否兑现竞选承诺持怀疑态度，若税改政策、基建计划等迟迟不能落实，投资者可能抛售美元。