人民币衍生品：人民币偏紧境内美元掉期曲线续上移，掉期市场交易活跃

路透北京4月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续上移，周五从高点小幅回落。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性偏紧，掉期短端从周中逐渐抬升，亦传导到长端；周五资金面好转，掉期曲线小幅回落。
交易员并表示，由于即期市场近期呈横盘走势，行情从即期市场回到掉期市场，交易相对活跃；加上银行间市场人民币实际利率有所抬升，自营倾向于买长端卖短端，赚取差价和carry。
“这周钱稍微紧一点，比预期差些，隔夜掉期明显高于利率平价，也传导到长端了。本周大行隔夜出的很少，甚至有个别大行买短端，影响了市场预期。”一中资行交易员称。
他并称，由于即期市场平稳，期权波动率也下滑，期权交易的参与度有所下降；而掉期市场波动较往年增加，市场的参与度亦提高，交易相对活跃。
北京时间13:16，境内美元/人民币一周期掉期报36.5点，一个月期报136点，一年期报1,201点，较上周五分别涨43.14%、涨7.94%和涨2.39%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.700/4.200，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.000/3.600，较上周五小跌。
中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。
人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)