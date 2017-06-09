人民币衍生品：境内美元掉期曲线抬升，离岸资金面回归正常掉期趋缓

路透北京6月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周抬升，香港离岸美元/人民币掉期曲线本周则趋于平缓。交易员称，经过一波人民币升值之后境内市场趋于稳定，短端资金面有所好转但预期仍紧，且大行减少了在掉期长端的卖压，一年期掉期回到一个月前的高位附近。

他们并表示，境内市场美元流动性偏紧依然在持续，短端的拆借需求较大，为下周的美联储议息会议提前储备美元，美元拆借利率的曲线仍在缓慢走升。离岸市场人民币流动性本周亦明显和缓，掉期各期限均回到正常水平。

“短期的人民币已经比较松了，但是对跨季担忧还在，掉期长端就走的比较高。”一外资行交易员称，“离岸这周已经恢复正常了。”

他并称，境内美元偏紧仍在持续，股份行、城商行等对短端美元仍有不小的拆借需求，预计下周之后会好转。

北京时间16:45，境内美元/人民币一周期掉期报35点，一个月期报163点，一年期报1275点，较上周五分别涨45.83%、16.43%和8.23%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.350/3.750，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.975/3.075，均较上周五小升。

中国银行间市场周五主要质押式回购利率走低，流动性亦较上日有所改善。交易员表示，央行公开市场本周虽转为小幅净回笼，但在前期MLF投放资金驰援下，隔夜资金拆借难度趋缓，惟质押信用债非银类机构拆入价格偏高，同时半年末近，跨季资金价格仍居高不下。