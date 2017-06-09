人民币衍生品：境内美元掉期曲线抬升，离岸资金面回归正常掉期趋缓

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周抬升，香港离岸美元/人民币掉期曲线本周则趋于平缓。交易员称，经过一波人民币升值之后境内市场趋于稳定，短端资金面有所好转但预期仍紧，且大行减少了在掉期长端的卖压，一年期掉期回到一个月前的高位附近。
他们并表示，境内市场美元流动性偏紧依然在持续，短端的拆借需求较大，为下周的美联储议息会议提前储备美元，美元拆借利率的曲线仍在缓慢走升。离岸市场人民币流动性本周亦明显和缓，掉期各期限均回到正常水平。
“短期的人民币已经比较松了，但是对跨季担忧还在，掉期长端就走的比较高。”一外资行交易员称，“离岸这周已经恢复正常了。”
他并称，境内美元偏紧仍在持续，股份行、城商行等对短端美元仍有不小的拆借需求，预计下周之后会好转。
北京时间16:45，境内美元/人民币一周期掉期报35点，一个月期报163点，一年期报1275点，较上周五分别涨45.83%、16.43%和8.23%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.350/3.750，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.975/3.075，均较上周五小升。
中国银行间市场周五主要质押式回购利率走低，流动性亦较上日有所改善。交易员表示，央行公开市场本周虽转为小幅净回笼，但在前期MLF投放资金驰援下，隔夜资金拆借难度趋缓，惟质押信用债非银类机构拆入价格偏高，同时半年末近，跨季资金价格仍居高不下。
人民币兑美元即期周五早盘续随中间价小幅调整，有效波幅继续收窄；交易员称，欧洲央行表态不及市场预期，加上英国议会选举不确定性大增，美元指数因此获益反弹，逢低购汇客盘需求仍存，大行适度提供美元流动性，美联储加息在即，市场观望气氛渐浓。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为