人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，人民币流动性好转但偏紧预期仍存

路透北京6月23日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移。交易员指出，本周央行持续注入流动性之后，境内人民币流动性已明显好转，掉期曲线小幅下移。不过季末将至，市场仍有偏紧预期，掉期长端仍在高位。

交易员并表示，美联储加息之后美元拆借利率相对稳定，本周与上周持平。因为人民币资金面宽松，在美元掉期市场换取人民币流动性的需求减少，美元拆借的需求也不大，拆借市场也不时有中资大行出来offer美元。

“随着央行持续注入流动性，境内人民币宽松，掉期有所下移，美元funding也风平浪静。”一外资行交易员称。

他并表示，随着人民币资金面好转，市场风险情绪也缓和了很多，但受制于季末通常资金偏紧的惯例和7月公开市场操作到期的担忧，市场仍在观望，不敢轻举妄动。

北京时间15:56，境内美元/人民币一周期掉期报36.15点，一个月期报139.87点，一年期报1,215点，较上周五分别涨0.42%、跌12.58%和跌4.33%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.500/3.700，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.112/3.213，均较上周五小升。

中国银行间市场周五资金面延续宽松，14天等长期限回购利率续降，显示跨季压力暂有限。交易员表示，央行今暂停逆回购操作对流动性扰动不大，非银机构受限MPA(宏观审慎评估)但融资难度不超预期，季末货币市场情绪仍然偏乐观，关注下周跨季的七天回购定价水平。