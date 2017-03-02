人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，境外机构参与交易影响渐消

路透北京3月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移。受境外机构获准参与外汇衍生品业务消息提振，一年期掉期周二触及1,465点的近一年半高点，但之后被止盈盘和大行压制；随着该消息影响消散，掉期长端逐渐回落。

交易员表示，由于资本流出限制严格，且“扩流入”政策也在起作用，美元流动性较为宽松；同时人民币流动性趋紧预期仍在，机构和企业都倾向于在掉期用美元换取人民币，对掉期曲线形成支撑。而大行不时通过掉期长端补充美元流动性，则限制掉期长端走得过高。

“周二有外资炒掉期，炒起来之后就被打了。”一中资行交易员称，“现在境内美元松人民币相对紧，境内的企业机构做sell/buy挺多的。”

中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

亦有中资行交易员表示，未来随着更多境外机构参与境内外汇衍生品市场，而境内对冲成本低于境外，境内外掉期曲线会逐渐靠拢。

北京时间14:33，境内美元/人民币一周期掉期报33.5点，一个月期报160点，一年期报1,335点，较上周五分别跌19.28%、跌9.60%和跌4.09%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.200/4.500，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.550/3.950，较上周五小跌。

中国银行间市场周四流动性缓步改善，资金价格小幅回落，大行融出较之前有所增多。交易员称，虽然央行公开市场连续六日净回笼，但随着月初资金面压力减轻，场内机构轧平头寸难度好转，流动性呈现逐步转松势头。