人民币衍生品：境内美元掉期曲线略抬升，美国加息后美元拆借利率有所上行

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月16日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略抬升，交易员指因境内银行间市场人民币实际利率依然较高，资金盘仍在掉期市场用美元换取人民币，导致掉期曲线仍在高位。而香港离岸市场资金面周五略收紧，美元/人民币掉期曲线亦小幅抬升。
交易员并表示，美联储升息之后，美元拆借利率有所抬升，隔夜拆息由0.95%升至1.1-1.2%，其它期限升幅不明显。美元拆借需求较为平稳，集中在短端，城商行、股份行有跨月拆借需求，而大行偶尔会提供美元。
“快到6月末资金一般会偏紧，现在人民币利率也比较高，拿资金比较困难，掉期依然有很多资金盘在买。”一中资行交易员称。
他并表示，本来离岸人民币最近比较松，但离岸人民币即期周四起出现明显跌势，今日资金面有所收紧，离岸掉期曲线各期限均有抬升。
北京时间14:53，境内美元/人民币一周期掉期报36.2点，一个月期报170点，一年期报1,300点，较上周五分别涨3.43%、4.94%和2.36%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.450/3.650，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.950/3.250，较上周五小跌。
离岸美元/人民币隔夜掉期最新报-0.20点，较上日升5.42点；一日期报-0.5点，较上日升10.5点；一周期报25点，较上日升12点（92.31%）；一年期报1,832.5点，较上日升42.5点（2.37%）。
中国央行公开市场周五逆回购虽大幅放量，但其大部是为了对冲到期的MLF（中期借贷便利），新增投放规模有限，加之缴税影响持续，银行间市场资金面紧平衡未改。而半年末考核压力仍在，跨月资金仍显偏紧且利率高企。
人民币兑美元即期周五早盘随中间价小跌，中间价则下探两周低点。交易员称，昨日夜盘时段美元指数扩大反弹，离岸CNH扩大跌幅，并结束逾一个月倒挂走势，小幅拖累在岸汇价，但市场结汇情绪渐升，料汇价下跌空间受限。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为