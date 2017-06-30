人民币衍生品：境内美元掉期曲线续下移，因人民币流动性持续宽松

路透北京6月30日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续下移。交易员指出，市场担心的季末资金紧张情况并没有出现，本周人民币流动性持续宽松，美元掉期各期限均下移。不过本周监管层加强了对境内外即期市场的干预，离岸人民币流动性有所收紧，导致离岸掉期曲线抬升。

交易员并表示，美元拆借需求集中在一个月以内，利率基本持平。由于人民币资金持续宽松，在掉期市场用美元换取人民币的需求也有所减少，因此境内美元资金并不紧。不过，随着7月初大量公开市场操作到期，人民币资金可能转紧，美元拆借需求或将增加。

“大家对资金面的担忧都缓解了，掉期短端放松，长端也跟着下。”一中资行交易员称，“尽管远期购汇比较多，掉期应该往上走，但都被资金面放松抵消了。”

亦有外资行交易员表示，估计人民币宽松状态不会维持太久，还是要看季度末之后央行的态度。

北京时间15:32，境内美元/人民币一周期掉期报27点，一个月期报132.5点，一年期报1,165点，较上周五分别跌25.00%、4.68%和4.59%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.150/3.550，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.900/3.200，均较上周五小跌。

半年末最后一周财政投放力度不断加大，中国银行间市场流动性充裕平稳，央行公开市场全周无操作，单周净回笼规模创逾四个半月新高。分析人士认为，月初以来央行已打出“提前量”，后辅以财政投放，资金面跨季无忧；但连续暂停逆回购操作亦表明央行仍未放弃中性姿态，未来资金面将保持大致平稳，不松不紧会是常态。

人民币兑美元即期周五早盘继续走升，与中间价一并刷新七个半月新高，中间价则大涨近200点。交易员称，虽然6-7月仍是购汇旺季，但美元指数最近持续走弱，中间价连续大涨，大行结汇盘持续涌出，带动人民币汇价本周已大涨数百点，香港回归20周年亦提振做多信心。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)