人民币衍生品：境内美元掉期曲线续下移，对人民币紧张的担忧有所缓解

路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。
交易员并表示，美联储加息后美元拆借利率水涨船高，但需求并不旺盛；隔夜拆借利率受季末影响有所上浮，目前在1.1%左右。在新的MPA框架下，越来越多的机构可以从海外筹措美元资金，境内外美元拆借利率的价差也在逐渐收窄。
“之前大家都觉得钱要紧要紧，结果发现没那么紧，掉期就稍微下来点，最近money盘买的也少一些了。”一中资行交易员称。
亦有外资行交易员表示，今年估计人民币贬值幅度不大，央行回收美金压力减少，境内美元流动性会比较松，当然伴随美联储加息拆借利率可能进一步上涨。
北京时间15:30，境内美元/人民币一周期掉期报25点，一个月期报130点，一年期报1,190点，较上周五分别跌33.23%、跌15.03%和跌4.26%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.750/3.950，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.225/3.525，较上周五小跌。
一季度末最后一个交易日，中国银行间市场流动性整体平稳，跨月的隔夜、七天利率仅小幅走升，央行公开市场持续暂停逆回购操作影响不大；不过出于宏观审慎评估(MPA)考虑，银行对非银机构融出仍然收紧，非银价格续处高位。
人民币兑美元即期周五早盘继续随中间价调整，主因美指连续反弹。交易员称，美指重返100关口提振了部分客盘需求，汇价短暂跌破6.90元，但清明小长假临近，自营机构交投兴趣寥寥，半日成交明显缩量。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)