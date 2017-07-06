人民币衍生品：境内美元掉期曲线长端大幅下移，中资大行卖压增加

路透北京7月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周趋于平缓，长端大幅下移。交易员指出，近日中资大行在掉期长端的卖压骤然增大，市场情绪有些恐慌，一些机构跟风卖出，导致掉期长端在本周快速下移。

他们并表示，目前掉期市场上有三股力量--大行卖盘、资金盘和远期购汇，后两者是支撑掉期曲线上移的力量。由于最近人民币资金面明显宽松、利率下行，资金盘没有动力买，进而掉期短端下移，亦向长端传导；而近期汇率较稳，客户的远期购汇也处于观望阶段。

“这两天大行在掉期长端抛售，市场有些恐慌，也有跟风的，长端下得就比较快。”一中资行交易员表示。

另有中资行交易员表示，本周人民币持续宽松，且人民币市场利率下行，掉期短端也有下移，也在往长端传导。

北京时间17:56，境内美元/人民币一周期掉期报20.5点，一个月期报103.5点，一年期报955点，较上周五分别跌21.15%、18.50%和16.23%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.125/3.375，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.612/3.112，较上周五小跌。

中国银行间市场周四资金面整体仍显宽松，隔夜品种最为充裕，开盘不久即见减点成交；不过旺盛的需求下，资金价格下行动力有所减弱。

人民币兑美元即期周四续小幅收跌，中间价则连四日回落。交易员称，外部环境暂时平静，盘初市场购汇需求仍较大，大行适度提供美元流动性，午后汇价窄幅盘整。中期看，英、欧央行货币政策等均有正常化需求，人民币有反弹需求。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)