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人民币衍生品：大行卖压致境内美元掉期长端续下移，美元拆借利率略降
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2017年7月13日 / 上午9点54分 / 1 天前

人民币衍生品：大行卖压致境内美元掉期长端续下移，美元拆借利率略降

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京7月13日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周趋平缓，长端继续下移。交易员指出，中资大行继续在掉期长端做sell/buy换取美元流动性，后半周一年期掉期快速下行。由于人民币资金面维持紧平衡，掉期短端保持平稳，但处于较低水平。

他们并表示，由于人民币相对宽松，资金盘在掉期短端用美元换取人民币的需求持续减弱，近期境内美元流动性较好，拆借需求不大，且集中在短期，美元拆借利率各期限均略有下行；大行偶尔有隔夜至三个月期的美元拆出。

“6月中旬以后大行在掉期长端卖的就比较多，今天MLF之后掉期又下了一波。”一外资行交易员表示。

北京时间17:43，境内美元/人民币一周期掉期报20点，一个月期报101点，一年期报905点，较上周五分别持平、跌5.61%和9.50%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.200/3.600；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.750/3.150，均较上周五小升。

中国银行间市场周四早盘资金面维持紧平衡，央行在超量续做中期借贷便利(MLF)稳定机构情绪的同时，却未进行逆回购操作，加之资金到账时间存在时滞，流动性暂未出现更大程度的改善。

人民币兑美元即期周四续收涨，盘中一度升破6.78元关口，午后回吐部分涨幅。交易员称，美元指数持续疲弱，人民币中间价续涨，市场结汇意愿亦继续上升，盖过购汇旺季影响；午后随着购汇增加，汇价回吐部分涨幅。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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