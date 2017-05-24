人民币衍生品：离岸美元掉期各期限均抬升，或因穆迪调降中国评级

路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。

他们并表示，境内美元/人民币掉期曲线本周小跌，主要因为人民币流动性较为宽松，银行间市场短端利率有所下行；然而市场对年内人民币流动性的预期仍不乐观，三个月的shibor利率已升至逾两年高位。

“每次人民币一有贬值的苗头，掉期就会上，然后空头一看carry贼贵，就不敢做空人民币了。”一中资行交易员称。

另有外资行交易员表示，境内美元拆借需求保持旺盛，大量股份行的资金盘通过拆借美元在境内掉期市场换取人民币；在此趋势下，境内美元流动性可能会继续趋紧。

国际评级机构穆迪今早宣布下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。穆迪主权风险部高级副总裁Marie Diron随后并表示，穆迪没有重新考虑中国评等的具体时间表。

北京时间16:23，离岸美元/人民币一日期掉期报4.3点，较上日升22.86%，日内最高报6.5点，较上日最高点升62.5%；一周期报43点，日内最高报62点，较上日最高点升20.3%；一年期报1,825点，较上日升0.33%，日内最高报1,898点，较上日最高点升3.43%。

境内美元/人民币一周期掉期报23.2点，一个月期报129.5点，一年期报1,240点，较上周五分别跌20%、跌5.47%和跌1.27%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.425/3.675，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.950/3.150，均较上周五小升。

中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月需求旺盛价格小涨。