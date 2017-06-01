人民币衍生品：美元掉期曲线在岸趋缓而离岸陡升，两地资金面一松一紧

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月1日 - 香港离岸美元/人民币掉期曲线周四继续抬升，中国境内美元/人民币掉期曲线本周则趋于平缓，周四略回升。交易员称，离岸市场由于人民币流动性持续收紧，有中资行在掉期市场用美元换取人民币，导致掉期曲线陡升；而境内市场则方向相反，人民币宽松而美元相对紧张，掉期曲线趋缓。
他们并表示，境内市场美元流动性继续紧张，多家股份行、城商行大量拆入美元，或是为6月美联储加息提前做准备；美元拆借利率的曲线正在缓慢走升。此外，由于近期人民币波动加大，期权波动率也有所回升。
“离岸人民币的流动性squeeze（挤压）掉了。”一外资行交易员称，“一些银行在离岸掉期市场收取人民币流动性，把掉期长短端都推高了，这应该是干预的结果。”
他并表示，离岸人民币流动性收紧是CNH即期大涨的最主要原因。
亦有中资行交易员指出，境内短端人民币流动性宽松，短端掉期下行传导到长端；此外，本周中资大行在掉期长端的卖压有所增加，共同导致境内掉期曲线趋缓。
北京时间15:44，境内美元/人民币一周期掉期报24点，一个月期报128点，一年期报1,070点，较上周五分别涨65.52%、涨4.92%和跌5.56%。
离岸美元/人民币隔夜掉期最高报98.83点，为1月6日以来次高，最新报10点；一日期掉期最高报275.03点，为1月5日以来新高，最新报80点；一年期最高报2,343点，为3月14日以来新高，最新报2,110点。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.438/4.088，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.925/3.475，均较上周五小跌，但已从5月中旬的两年半低点反弹。
中国银行间市场周四早盘资金面收敛，大行和股份制银行融出显谨慎。交易员表示，受年度缴税清缴后续影响，资金压力从昨日午后便有所显现，而央行公开市场今日仍选择对冲到期量，市场供给趋向紧平衡。
人民币兑美元即期周四早盘跟随中间价大涨至近七个月新高，中间价大涨543点，离岸CNH亦大涨至近八个月新高。交易员称，由于离岸人民币流动性继续收紧，且监管层引导人民币升值意图明显，市场美元空头头寸较多，助推人民币走升；但情绪趋于谨慎。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为