人民币衍生品：美元掉期曲线在岸趋缓而离岸陡升，两地资金面一松一紧

路透北京6月1日 - 香港离岸美元/人民币掉期曲线周四继续抬升，中国境内美元/人民币掉期曲线本周则趋于平缓，周四略回升。交易员称，离岸市场由于人民币流动性持续收紧，有中资行在掉期市场用美元换取人民币，导致掉期曲线陡升；而境内市场则方向相反，人民币宽松而美元相对紧张，掉期曲线趋缓。

他们并表示，境内市场美元流动性继续紧张，多家股份行、城商行大量拆入美元，或是为6月美联储加息提前做准备；美元拆借利率的曲线正在缓慢走升。此外，由于近期人民币波动加大，期权波动率也有所回升。

“离岸人民币的流动性squeeze（挤压）掉了。”一外资行交易员称，“一些银行在离岸掉期市场收取人民币流动性，把掉期长短端都推高了，这应该是干预的结果。”

他并表示，离岸人民币流动性收紧是CNH即期大涨的最主要原因。

亦有中资行交易员指出，境内短端人民币流动性宽松，短端掉期下行传导到长端；此外，本周中资大行在掉期长端的卖压有所增加，共同导致境内掉期曲线趋缓。

北京时间15:44，境内美元/人民币一周期掉期报24点，一个月期报128点，一年期报1,070点，较上周五分别涨65.52%、涨4.92%和跌5.56%。

离岸美元/人民币隔夜掉期最高报98.83点，为1月6日以来次高，最新报10点；一日期掉期最高报275.03点，为1月5日以来新高，最新报80点；一年期最高报2,343点，为3月14日以来新高，最新报2,110点。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.438/4.088，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.925/3.475，均较上周五小跌，但已从5月中旬的两年半低点反弹。

中国银行间市场周四早盘资金面收敛，大行和股份制银行融出显谨慎。交易员表示，受年度缴税清缴后续影响，资金压力从昨日午后便有所显现，而央行公开市场今日仍选择对冲到期量，市场供给趋向紧平衡。