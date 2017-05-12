人民币衍生品：美元掉期曲线略陡峭，资金面紧平衡预期下料波动不大

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透北京5月12日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略陡峭。交易员称，周内资金面基本平稳，一年期掉期小幅震荡，今日收盘较上周五几无变动，掉期短端则小幅回落；在银行间市场流动性紧平衡的预期下，掉期曲线料维持高位。
他们并表示，由于银行间市场流动性处于“紧平衡”，掉期市场资金买盘较多，和央行的头寸保持相对均衡；而掉期曲线波动变小，为保持一定的收益，掉期头寸有所增加，单笔成交量亦扩大。离岸市场本周流动性则继续缓和，美元/离岸人民币掉期曲线小幅下移。
“现在掉期是资金盘和央行的天下，央行做的还是挺多，不过在缩量，以前到期的没有全部续作。”一中资行交易员称。
他并表示，央行或许是希望外储规模保持平稳，因而到期的掉期头寸没有全部停掉，依然部分续作。
北京时间17:29，境内美元/人民币一周期掉期报27.1点，一个月期报140点，一年期报1,235点，较上周五分别跌11.29%、跌0.71%和持平。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.625/3.775，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.025/3.175，均较上周五小升。
中国央行周五如预期进行了MLF（中期借贷便利）操作，且续做规模超出本月到期量，银行间市场流动性受此支撑整体宽松，隔夜及七天短期资金供给均较为充足。
人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛，部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续窄幅横盘走势。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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