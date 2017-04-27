人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低

路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
他们并表示，本周美元流动性依然较好，各个期限都有买卖盘，不过处于月末，中长期交投较少，短期的交投活跃。而美元拆借利率与上周相比则基本持平。
“这周人民币依然比较紧，尤其是隔夜。美国要缩表，大家就有了紧的预期。”一外资行交易员称，“掉期短端稍微高点长端就上了，上得也不多。”
北京时间16:13，境内美元/人民币一周期掉期报36点，一个月期报145点，一年期报1,225点，较上周五分别跌1.37%、涨9.02%和涨3.55%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.575/3.875，六个月期双边报价为2.900/3.200，均较上周五小跌。
中国银行间市场周四资金偏紧，供给较稀少，仍有部分城商农商行以SLF价格上限报价融入。交易员称，跨月及五一小长假在即，资金价格自然走高，但流动性整体应属平衡，央行公开市场转为净回笼压力有限。
人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)