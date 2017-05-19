人民币衍生品：美元掉期曲线走平，美元拆借需求推升各期限利率上涨

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透北京5月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周走势基本平稳，波动较窄；而境内期权波动率亦下探到约两年半低点。交易员称，周内资金面基本平稳但未来预期并不乐观，掉期曲线长端料维持高位；由于即期汇率延续横盘走势，期权波动率六个月和一年期均下探至约两年半低点。
他们并表示，近期美元拆借利率呈单边上涨趋势，各个期限均有5-10bp的涨幅，流动性也略显紧张。这主要是由于境内银行间人民币利率较高，而用通过美元掉期来掉取人民币相对划算，因此有大量机构拆美元来掉取人民币，进而推升了美元拆借需求。
“人民币资金面短端不那么松，下去了就有买盘出来，市场没什么大变化，要看6月末MPA和去杠杆监管，可能推动境内人民币资金收紧，带动短端掉期上一波，长期也会有一波行情。”一外资行交易员称。
另有外资行交易员表示，美元拆借需求旺盛，中资大行和股份行都有短期拆借需求，在人民币流动性紧平衡的预期下，美元流动性可能会继续趋紧。
北京时间16:02，境内美元/人民币一周期掉期报31点，一个月期报138.5点，一年期报1,241点，较上周五分别涨14.39%、跌1.07%和涨0.49%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.300/3.850，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.675/3.225，均较上周五小跌。
中国银行间市场周五资金面偏松，除跨月资金供给偏少外，其他较短期限均无忧，大行融出正常。交易员称，最近资金面面临的影响因素较少，且今日有现金定存招标，逆回购虽再度暂停但影响不大，不过后续流动性仍将面临年度缴税的扰动。
人民币兑美元即期周五早盘小幅走弱，幅度小于中间价，中间价走弱174点，交易员称，隔夜美元指数小幅反弹，推动中间价走弱，不过中间价继续往升值方向略有过滤，早盘价格稳定在6.9下方，市场整体心理相当趋同，汇价未突破区间波动，后市关注美国特朗普事件对美指可能的影响。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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