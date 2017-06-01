企业并购：中国复星国际牵头财团将以8.87亿美元入股俄罗斯极地黄金

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透莫斯科/香港5月31日 - 中国复星国际牵头的一个投资人财团将以8.87亿美元，收购俄罗斯头号黄金生产商极地黄金(Polyus) 10%的股份。
复星将以每股70.6025美元，从俄罗斯大亨Suleiman Kerimov家族收购极地黄金的12,561,868股。
根据极地黄金声明，复星国际CEO汪群斌称，很高兴达成收购极地黄金大量股份的协议。
他还称，该财团将会成为长期的战略股东。该财团包括复星关联企业招金矿业和海南矿业。
消息人士曾称，复星自去年以来一直磋商收购极地黄金股份的事宜。该交易是在圣彼得堡国际经济论坛开幕的前一天宣布的，俄罗斯的这场年度盛会旨在吸引投资者。
Kerimov家族还称，他们的公司极地黄金国际有限公司(Polyus Gold International Limited,PGIL)还给予该财团一项选择权，即后者可在2018年5月底前以每股77.6628美元，再收购该公司最多5%的股份。
以每股70.6025美元收购股份的价格，对极地黄金的估值为90亿美元。交易料将在2017年底前完成。
根据协议，极地黄金在2017-2021年以30%的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)派发最低年度股息，即在2017、2018及2019年每年派息5.5亿美元，在2020年和2021年每年派息6.5亿美元。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为