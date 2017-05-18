企业并购：中国海航集团竞购保加利亚第二大城市普罗夫迪夫市机场

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透索菲亚5月18日 - 保加利亚交通部周四称，中国海航集团同另外两家竞购者已经递交了收购保加利亚第二大城市--普罗夫迪夫机场的要约。
该国12月时再度就普罗夫迪夫机场的运营进行招标，之前的招标未能吸引到竞购方。该机场是索菲亚机场的备用机场。
海航集团代表Asen Vassilev称，这次是联合一家在荷兰注册的基金联合竞购。
另外两个要约来自于Silk Road Plovdiv Airport和Consortium Airport Plovdiv，这两者都有普罗夫迪夫当地政府的支持。
保加利亚交通部发言人称，该部将研究各份要约，预计在三四周内选出一家。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为