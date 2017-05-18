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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 20:24 BJT

企业并购：中国海航集团竞购保加利亚第二大城市普罗夫迪夫市机场

路透索菲亚5月18日 - 保加利亚交通部周四称，中国海航集团同另外两家竞购者已经递交了收购保加利亚第二大城市--普罗夫迪夫机场的要约。

该国12月时再度就普罗夫迪夫机场的运营进行招标，之前的招标未能吸引到竞购方。该机场是索菲亚机场的备用机场。

海航集团代表Asen Vassilev称，这次是联合一家在荷兰注册的基金联合竞购。

另外两个要约来自于Silk Road Plovdiv Airport和Consortium Airport Plovdiv，这两者都有普罗夫迪夫当地政府的支持。

保加利亚交通部发言人称，该部将研究各份要约，预计在三四周内选出一家。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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