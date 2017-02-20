企业并购：德国经济部副部长称，欧宝出售案中保留职缺还未得到保证

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。
Machnig表示，政府和标致雪铁龙及通用汽车的管理层进行初步协商，有一些令人振奋的迹象显示德国的工作岗位将获得保留，但这尚未写入具有约束力的合约中。
Machnig周一向德国ARD电视台表示，“这也是目前进行揣测为时过早的原因。”
Machnig指出，并入标致雪铁龙可望为欧宝有一个更好的未来打下基础。(完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。