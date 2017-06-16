企业并购：永丰银行出售美国子公司的交易需提交额外文件--消息人士

路透台北6月16日 - 一位监管机构的消息人士称，如果永丰银行不提交额外的合规文件，那么其以3.4亿美元出售旗下美国子公司给国泰万通金控的交易将不会得到台湾金融监管机构的批准。

随着完成该交易的最后期限临近，监管机构的上述要求使得第一宗将台湾所有的银行业务出售给一家美国银行的大型交易，面临夭折的风险。

台湾金融监督管理委员会(FSC)的一位官员表示：“我们已经要求他们提供额外的文件。如果不提交的话，那么他们就自动放弃交易。”

这位不愿具名的官员还表示，永丰银行需要以令人满意的方式解释所有的“交易条款”，但该官员没有详述。