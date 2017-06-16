企业并购：永丰银行出售美国子公司的交易需提交额外文件--消息人士

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月16日 - 一位监管机构的消息人士称，如果永丰银行不提交额外的合规文件，那么其以3.4亿美元出售旗下美国子公司给国泰万通金控的交易将不会得到台湾金融监管机构的批准。
随着完成该交易的最后期限临近，监管机构的上述要求使得第一宗将台湾所有的银行业务出售给一家美国银行的大型交易，面临夭折的风险。
台湾金融监督管理委员会(FSC)的一位官员表示：“我们已经要求他们提供额外的文件。如果不提交的话，那么他们就自动放弃交易。”
这位不愿具名的官员还表示，永丰银行需要以令人满意的方式解释所有的“交易条款”，但该官员没有详述。
永丰银行的一位发言人表示，公司将“很快”提交额外文件，希望能够完成交易。(完) (编译 王洋; 审校 汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为