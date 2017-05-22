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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 17:31 BJT

企业并购：海航集团洽商收购基金公司惠理集团部分股权--彭博

路透香港5月22日 - 彭博周一援引知情人士报导称，海航集团正在洽商收购香港基金公司惠理集团的部分股权。

彭博援引消息人士称，海航集团将收购惠理集团主席谢清海持有的部分股权，并可能进一步增持。彭博没有详细说明海航希望收购多少股权。

彭博援引另一位消息人士报导称，该交易将使惠理集团的估值超过20亿美元；该集团是亚洲最大独立资产管理公司之一。

香港联交所周一称，惠理集团的股份已于周一下午1时26分起短暂停止买卖。

彭博报导，这两家企业希望在未来几周达成交易，但不确定这些协商是否会促成正式交易。

海航集团未予置评，惠理集团和谢清海没有立即回复置评要求。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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