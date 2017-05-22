企业并购：海航集团洽商收购基金公司惠理集团部分股权--彭博

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月22日 - 彭博周一援引知情人士报导称，海航集团正在洽商收购香港基金公司惠理集团的部分股权。
彭博援引消息人士称，海航集团将收购惠理集团主席谢清海持有的部分股权，并可能进一步增持。彭博没有详细说明海航希望收购多少股权。
彭博援引另一位消息人士报导称，该交易将使惠理集团的估值超过20亿美元；该集团是亚洲最大独立资产管理公司之一。
香港联交所周一称，惠理集团的股份已于周一下午1时26分起短暂停止买卖。
彭博报导，这两家企业希望在未来几周达成交易，但不确定这些协商是否会促成正式交易。
海航集团未予置评，惠理集团和谢清海没有立即回复置评要求。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为