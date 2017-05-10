企业并购：英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
他们表示，计划计提3.2亿英镑(4.15亿美元)的一次性费用，来帮助为这一计划买单。
两家公司在3月宣布达成110亿英镑(142亿美元)全股票交易，合并后资产达6,700亿英镑，目的是每年节省2亿英镑的成本。
在周二公布的合并说明书中，标准人寿称，上述年节省成本中的75%会在合并后公司的第二年底实现。新公司名为标准人寿安本(Standard Life Aberdeen)。
面对更低成本指数基金的竞争，以及更严格监管所导致成本的上升，两家公司在寻求加强防卫，而且这种压力料将促成更多行业整合。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)