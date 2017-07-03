企业并购：通用电气完成贝克休斯交易，成就全球第二大油服提供商

路透休斯顿7月3日 - 美国通用电气(奇异,GE)周一完成对贝克休斯(Baker Hughes)的收购交易，将旗下油气设备及服务业务与贝克休斯合并，创建按收入计全球第二大油田服务提供商。

新公司名为“Baker Hughes, a GE company”，将从周三开始在纽交所交易，股票代码为。

合并后的公司总部设在伦敦和休斯顿，年收入料在230亿美元左右，将向全球约120个国家的产油商提供油田设备及服务。

对贝克休斯而言，该交易有助其实现规模上的扩张，成为业内更为重要的一家企业，竞争对手哈里伯顿(Halliburton)去年曾尝试购买贝克休斯，但最终因反垄断担忧告吹。通用电气收购交易之后，合并后新公司的规模将超过哈里伯顿，并仅次于斯伦贝谢(Schlumberger)，将与斯伦贝谢争抢全球油田服务市场主导地位。

对通用电气而言，该交易将有助其更多聚焦油气领域，尤其是在北美市场，同时又可保护母公司获利免受能源行业盛衰周期的冲击。通用电气全部油气相关业务都将并入其持股62.5%的新公司。贝克休斯股东将持有其余股份，并一次性获得每股17.59美元的股息。(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)