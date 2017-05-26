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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 19:45 BJT

企业结盟：俄罗斯直接投资基金及复星国际将投资于极地黄金--消息

路透莫斯科5月26日 - 一位知悉谈判情况的消息人士对路透表示，在6月1-3日举行的圣彼得堡国际经济论坛上，俄罗斯直接投资基金(RDIF)及中国的复星国际可能宣布对俄罗斯主要黄金生产企业极地黄金(Polyus)进行投资。

RDIF未予置评。极地黄金未立即发表评论。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
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