企业结盟：有线电视公司康卡斯特和特许通讯宣布携手进军无线领域

路透5月8日 - 有线电视服务提供商康卡斯特(Comcast)和特许通讯(Charter Communications)周一宣布在无线领域展开合作，两家公司正寻求发展新业务以减少客户流失。

这桩交易有助于加快两家公司进入竞争激烈且过度饱和的美国移动通讯服务市场。

康卡斯特正在进军无线领域，希望以此抵消客户的流失，因年轻观众对价格较贵的电视订阅越来越不感兴趣，而更青睐较为便宜的网络收看方式。

New Street Research分析师Jonathan Chaplin表示，美国电话电报公司(AT&T)和威瑞森通讯(Verizon Communications)等无线运营商的新增用户数量可能因这项合作而受到影响。

康卡斯特在提交给监管机构的文件中称，作为协议的一部分，特许通讯和康卡斯特在另一方不赞同的情况下，一年内不得在无线领域进行“重大”交易。

重大交易可能包括价值超过2亿美元的并购、投资或合资企业。

New Street Research的Chaplin表示，该协议或将帮助为特许通讯和康卡斯特在未来进行合并奠定基础。