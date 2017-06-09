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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 08:33 BJT

信达期货：基差高企，沪钢多空激烈争夺

以下内容节选自6月9日的《期货日报》：

5月下旬至6月上旬，在悲观情绪主导下，螺纹钢期价自盘面高点回落500点。由于现货相对坚挺，沪钢主力合约基差亦创出800点的新高。当前宏观面收紧与供需转向宽松，基本面驱动向下。但同时高基差并存，现货仍相对坚挺，盘面进入涨跌两难的境地。两条主线并行，盘面资金难免争夺激烈。

　　从供需和成本的角度来看，6—7月螺纹钢供需将由紧转松。由于成本端支撑较弱，短期螺纹钢上涨缺乏明显驱动，策略上可选择反弹抛空。需要注意的是当前螺纹钢主力合约基差新高情形下，资金激烈竞逐，短线盘面反复不可避免，注意把握节奏。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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