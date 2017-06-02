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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 08:47 BJT

信达期货：季节性淡季来临，沪钢价格明显承压

以下内容节选自6月2日的《期货日报》：

5月底，随着环保限产的结束，螺纹钢反弹至3,385点一线再度走弱。从供需成本角度来看，后期供需有转宽松趋势。受宏观面利率上行与监管趋严影响，市场普遍对下半年需求显得忧心忡忡。宏观面走弱预期与供给侧改革两条主线并存下，预计下半年钢价仍将维持宽幅震荡走势，短期6—7月将转入弱势情形。

　　从供需成本的角度来看，6—7月螺纹钢供需或由紧转松。成本端支撑较弱，短期螺纹上涨缺乏明显驱动，策略上建议逢反弹抛空。需要注意的是，当前螺纹钢主力合约基差新高情形下，多空力量在盘面充分体现。资金激烈争夺下，短线盘面反复不可避免，注意把握节奏。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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