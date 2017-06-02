信达期货：季节性淡季来临，沪钢价格明显承压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月2日的《期货日报》：
5月底，随着环保限产的结束，螺纹钢反弹至3,385点一线再度走弱。从供需成本角度来看，后期供需有转宽松趋势。受宏观面利率上行与监管趋严影响，市场普遍对下半年需求显得忧心忡忡。宏观面走弱预期与供给侧改革两条主线并存下，预计下半年钢价仍将维持宽幅震荡走势，短期6—7月将转入弱势情形。
从供需成本的角度来看，6—7月螺纹钢供需或由紧转松。成本端支撑较弱，短期螺纹上涨缺乏明显驱动，策略上建议逢反弹抛空。需要注意的是，当前螺纹钢主力合约基差新高情形下，多空力量在盘面充分体现。资金激烈争夺下，短线盘面反复不可避免，注意把握节奏。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为