信达期货：沪钢多头行情余热难消

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月21日
路透6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.87542人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 21.07 8.59 2.80 南玻 9.24 5.32 1.98 深康佳 4.69 2.80 1.91 ST中华 8.85 3.31
以下内容节选自2月24日的《期货日报》：
春节过后，螺纹钢盘面下调后继续维持强势。当前时点来看，盘面多头情绪余热仍在。同时值得注意的是，产业链各环节库存已在相对高位运行，要谨防需求突然停滞下的回踩行情。
今年2月中上旬以来，伴随着终端需求出现复苏迹象，钢厂挺价加之贸易补库，市场多头情绪持续，价格一路上扬。伴随着多头情绪的宣泄，多单出现第一波的获利了结，价格上涨开始趋缓。从整体情况来看，基本面多头支撑因素仍在，但伴随着钢材库存已至相对高位，要谨防需求突然停滞下的回调行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.87542人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 21.07 8.59 2.80 南玻 9.24 5.32 1.98 深康佳 4.69 2.80 1.91 ST中华 8.85 3.31
路透6月21日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:44时,1美元=6.8291人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.51 0.686 1.60 市北高新 7.54 0.545 2.03 大众交通 5.48 0.685 1.17 永生投资 10.9 1.187 1.34 老凤祥
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。