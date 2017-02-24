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亚洲 | 2017年 2月 24日 星期五 08:49 BJT

信达期货：沪钢多头行情余热难消

以下内容节选自2月24日的《期货日报》：

春节过后，螺纹钢盘面下调后继续维持强势。当前时点来看，盘面多头情绪余热仍在。同时值得注意的是，产业链各环节库存已在相对高位运行，要谨防需求突然停滞下的回踩行情。

　　今年2月中上旬以来，伴随着终端需求出现复苏迹象，钢厂挺价加之贸易补库，市场多头情绪持续，价格一路上扬。伴随着多头情绪的宣泄，多单出现第一波的获利了结，价格上涨开始趋缓。从整体情况来看，基本面多头支撑因素仍在，但伴随着钢材库存已至相对高位，要谨防需求突然停滞下的回调行情。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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