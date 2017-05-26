信达期货：沪铝有望再现脉冲式上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自5月26日的《期货日报》：
年初以来，有关电解铝供给侧改革的消息不绝于耳，使得铝价在整个有色板块中表现最好。4月来国内大宗商品呈现普遍回调走势，但沪铝在13500元/吨上方受到明显支撑。后市在去产能政策具体落地及电解铝成本端企稳抬升等因素的综合影响下，铝价整体将维持偏强格局。操作上，建议在13500元/吨附近的前期支撑位布局多单。
电解铝在供给侧改革大背景下，叠加成本端企稳以及全球库存下降，铝价将整体维持偏强格局。若后市配合去产能政策的落实，铝价将重现4月17日以来的脉冲式上涨。操作上，建议等待回调至13500元/吨附近布局多单，目标看至14500—15000元/吨区间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为