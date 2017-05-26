信达期货：沪铝有望再现脉冲式上涨

年初以来，有关电解铝供给侧改革的消息不绝于耳，使得铝价在整个有色板块中表现最好。4月来国内大宗商品呈现普遍回调走势，但沪铝在13500元/吨上方受到明显支撑。后市在去产能政策具体落地及电解铝成本端企稳抬升等因素的综合影响下，铝价整体将维持偏强格局。操作上，建议在13500元/吨附近的前期支撑位布局多单。