版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 08:45 BJT

信达期货：沪铝有望再现脉冲式上涨

以下内容节选自5月26日的《期货日报》：

年初以来，有关电解铝供给侧改革的消息不绝于耳，使得铝价在整个有色板块中表现最好。4月来国内大宗商品呈现普遍回调走势，但沪铝在13500元/吨上方受到明显支撑。后市在去产能政策具体落地及电解铝成本端企稳抬升等因素的综合影响下，铝价整体将维持偏强格局。操作上，建议在13500元/吨附近的前期支撑位布局多单。

　　电解铝在供给侧改革大背景下，叠加成本端企稳以及全球库存下降，铝价将整体维持偏强格局。若后市配合去产能政策的落实，铝价将重现4月17日以来的脉冲式上涨。操作上，建议等待回调至13500元/吨附近布局多单，目标看至14500—15000元/吨区间。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐