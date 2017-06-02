信达期货：6月沪胶继续下跌的空间有限

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月2日的《期货日报》：
截至5月31日，沪胶连续下跌近3个半月，累计跌幅达44%，基本跌回去年四季度上涨行情发动的起点。进入6月，沪胶基本面弱势格局虽难完全扭转，但存在好转可能。我们认为，6月沪胶继续下跌空间有限。
在近3个月的跌势中，日胶相较于沪胶下跌幅度较小，沪胶/日胶比不断缩小至1以下，较正常值1.18—1.22差距不小。此外，国内乳胶与作为沪胶标的物的全乳胶现货比值也逐渐扩大至1以上，远高于正常值0.67—0.85。日本国内橡胶库存极低，对其期价支撑较足。海南产区今年新胶产出不尽如人意，原料成本支撑使得乳胶价格较为坚挺，加工厂也更偏爱生产乳胶。因此，尽管比值的回归有不同的路径，但从橡胶市场具体情况看，沪胶和全乳胶现货价格上涨似乎是更为合适的路径。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为