信达期货：6月沪胶继续下跌的空间有限

在近3个月的跌势中，日胶相较于沪胶下跌幅度较小，沪胶/日胶比不断缩小至1以下，较正常值1.18—1.22差距不小。此外，国内乳胶与作为沪胶标的物的全乳胶现货比值也逐渐扩大至1以上，远高于正常值0.67—0.85。日本国内橡胶库存极低，对其期价支撑较足。海南产区今年新胶产出不尽如人意，原料成本支撑使得乳胶价格较为坚挺，加工厂也更偏爱生产乳胶。因此，尽管比值的回归有不同的路径，但从橡胶市场具体情况看，沪胶和全乳胶现货价格上涨似乎是更为合适的路径。(完)