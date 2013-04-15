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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:23 BJT

修正-中国房地产: 1-3月房地产开发投资同比增20.2%，新开工面积降2.7%

(修正：第二段应为“1-3月”)

路透北京4月15日 - 中国国家统计局周一公布，中国1-3月房地产开发投资同比增20.2%，低于1-2月的增速22.8%。

统计局并公布，1-3月房屋新开工面积同比下降2.7%；商品房销售面积同比增长37.1%，销售额增长61.3%。

此前数据显示，1-2月房屋新开工面积同比增长14.7%，商品房销售面积同比上升49.5%，销售额同比增77.6%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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