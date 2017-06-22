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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 15:16 BJT

修正-《台湾重要政经日程》--6月22日-10月10日

(更正台湾央行调整5月M2年增率公布时间为"6/22(四)"，非6/23(五))

=====================今日重要政经消息============================== 6/22(四)

--09:00 鸿海股东会。

--14:00 台综院2017下半年经济展望。 *--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增3.63%。

--17:00(预定) 台湾央行召开第二季全体理监事会议后记者会。

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7/5(三)

--16:00 主计总处公布6月CPI年增率，5月年增0.59%。

--16:20 中央银行公布6月底外汇存底，上月底为4,402.53亿美元。

7/12(三)

--09:00 预定第二次立法院临时会议开议，预计至7月28日止。

7/20(四)

--16:00 经济部公布6月外销订单年增率，上月年增9.1%。

7/24(一)

--16:00 主计总处公布6月季调后失业率，上月年增3.79%。

8/21(一)

--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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