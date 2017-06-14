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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 08:54 BJT

元邦投资：大连铁矿石期货短线回升难期，因供强需弱持续压制

熟以下内容节选自6月14日的《期货日报》：

在黑色系于5月下旬走出一轮下跌行情之后，6月初铁矿石期货率先企稳，进而带动其他品种翻红。然而此后黑色系各品种普遍走出反弹行情，唯独铁矿石持续横盘震荡，可见上方仍存较大压力，价格回升难期。

在铁矿石供强需弱的基本面抑制之下，即使钢价受基建需求的支撑能够维持高位，但其对铁矿石价格的提振作用也将较为有限。铁矿石短期企稳并不预示着行情将就此回升，未来盘面将再度承。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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