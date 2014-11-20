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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 15:49 BJT

中国能源：前三季光伏发电量约180亿千瓦时，较去年全年翻番--国家能源局

路透北京11月20日 - 中国国家能源局周四发布数据显示，2014年前三季度全国光伏发电量约180亿千瓦时，相当于2013年全年发电量的200%。

国家能源局网站刊登新闻稿显示，前三季度全国新增光伏发电并网容量379万千瓦；其中，新增光伏电站并网容量245万千瓦，新增分布式光伏并网容量134万千瓦。

期内，甘肃、青海和新疆累计光伏电站并网容量最多，分别达到466万千瓦、365万千瓦和313万千瓦；江苏、浙江和广东累计分布式并网容量最多，分别达到70万千瓦、46万千瓦和44万千瓦。

截至2013年底，全国累计并网运行光伏发电装机容量1,942万千瓦，其中光伏电站1,632万千瓦，分布式光伏310万千瓦，全年累计发电量90亿千瓦时。（完）

欲览详情，请点击国家能源局网站 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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