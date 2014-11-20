中国能源：前三季光伏发电量约180亿千瓦时，较去年全年翻番--国家能源局

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
路透北京11月20日 - 中国国家能源局周四发布数据显示，2014年前三季度全国光伏发电量约180亿千瓦时，相当于2013年全年发电量的200%。
国家能源局网站刊登新闻稿显示，前三季度全国新增光伏发电并网容量379万千瓦；其中，新增光伏电站并网容量245万千瓦，新增分布式光伏并网容量134万千瓦。
期内，甘肃、青海和新疆累计光伏电站并网容量最多，分别达到466万千瓦、365万千瓦和313万千瓦；江苏、浙江和广东累计分布式并网容量最多，分别达到70万千瓦、46万千瓦和44万千瓦。
截至2013年底，全国累计并网运行光伏发电装机容量1,942万千瓦，其中光伏电站1,632万千瓦，分布式光伏310万千瓦，全年累计发电量90亿千瓦时。（完）
欲览详情，请点击国家能源局网站 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。