光大期货：大连鸡蛋期货突破上行，填补价值洼地

在关注鸡蛋9月合约期价快速反弹的同时，近期鸡蛋近月1707和1708合约强势上涨表现也在吸引资金关注。技术图表显示，鸡蛋近月1707合约自5月25的价格低点2380点已经迅速反弹至3500点以上高位价格区间。在近三周的交易时间内，鸡蛋7月合约累计上涨47.05%。蛋价近月合约强势补涨的表现，一方面反映出鸡蛋现货快速提价对期货近月合约提供的价格支撑；另一方面，鸡蛋交割制度改变之后，近月合约价格更贴近现货。期、现联动的市场预期，在鸡蛋期货市场近月合约中表现更为突出。(完)