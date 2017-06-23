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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:46 BJT

光大期货：大连鸡蛋期货突破上行，填补价值洼地

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

周三，鸡蛋近月合约上涨，带动远月合约价格跟涨。截至周四收盘，鸡蛋7月合约连续两天涨幅超过5%。鸡蛋1709合约突破4000元整数关口，期价延续强势表现。

在关注鸡蛋9月合约期价快速反弹的同时，近期鸡蛋近月1707和1708合约强势上涨表现也在吸引资金关注。技术图表显示，鸡蛋近月1707合约自5月25的价格低点2380点已经迅速反弹至3500点以上高位价格区间。在近三周的交易时间内，鸡蛋7月合约累计上涨47.05%。蛋价近月合约强势补涨的表现，一方面反映出鸡蛋现货快速提价对期货近月合约提供的价格支撑；另一方面，鸡蛋交割制度改变之后，近月合约价格更贴近现货。期、现联动的市场预期，在鸡蛋期货市场近月合约中表现更为突出。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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