光大期货：大连鸡蛋期货突破上行，填补价值洼地

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月23日的《期货日报》：
周三，鸡蛋近月合约上涨，带动远月合约价格跟涨。截至周四收盘，鸡蛋7月合约连续两天涨幅超过5%。鸡蛋1709合约突破4000元整数关口，期价延续强势表现。
在关注鸡蛋9月合约期价快速反弹的同时，近期鸡蛋近月1707和1708合约强势上涨表现也在吸引资金关注。技术图表显示，鸡蛋近月1707合约自5月25的价格低点2380点已经迅速反弹至3500点以上高位价格区间。在近三周的交易时间内，鸡蛋7月合约累计上涨47.05%。蛋价近月合约强势补涨的表现，一方面反映出鸡蛋现货快速提价对期货近月合约提供的价格支撑；另一方面，鸡蛋交割制度改变之后，近月合约价格更贴近现货。期、现联动的市场预期，在鸡蛋期货市场近月合约中表现更为突出。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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