全球商品：西澳州政府要求力拓和必和必拓支付先期费以填补预算缺口

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼5月29日 - 手头拮据的西澳州政府要求力拓 和必和必拓 支付数以十亿美元计的前期费用，才会取消对其铁矿石生产的一项长期征税。
西澳州提出的上述要求为与上述矿业公司谈判创造了条件。西澳州矿产富集，但在采矿业荣景结束后积累了逾300亿澳元(230亿美元)的债务。上述矿业公司可能不会答应该要求，除非是其能够得到很大好处。
根据提议，上述两家矿业公司需要支付至多40亿澳元(30亿美元)，政府才会取消0.25澳元/吨的针对铁矿石生产的一项长期征税，其中一部分可能会再征50年。
该州财政主管Ben Wyatt称，该提议仍处于初步阶段。
“这个方案要在一系列因素的作用下才能接近成形，其中一个因素显然就是矿商的参与和认同，”Wyatt周一对记者说。
据一位公司发言人，力拓之前已经拒绝了该付款提议。必和必拓发言人未予置评。
这两家矿商定于本周同政府会面，但接近其中一家公司的消息人士称，这项提议可能开创一个不受欢迎的先例。
“力拓与必和必拓最不愿意做的，就是在政府每次陷入财务危机时充当自动提款机，”这位消息人士说。该人士未获授权就此事公开发言。
基于两家公司去年总计约6亿吨的铁矿石产量，这项每吨0.25澳元的税收提议将给西澳州带来约1.5亿美元的资金。(完) (编译 孙国玉/艾茂林; 审校 孙茉莉/高琦)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为