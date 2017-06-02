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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 17:40 BJT

全球气候：联合国估计美国退出气候协定可能令全球气温上升0.3摄氏度

路透日内瓦6月2日 - 联合国世界气象组织(WMO)大气研究与环境部主管Deon Terblanche周五估计，美国退出巴黎气候协定，最坏情况下可能使全球气温到本世纪末额外升高0.3摄氏度。

该官员表示，这只是估计情况，因为目前并没有这样的气候模型，来衡量美国总统特朗普周四宣布的决定可能产生的影响。(完) (编译 郑茵 审校 艾茂林)
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