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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 15:30 BJT

全球矿业：新日铁住金将依据现货价格指数制定4-6月炼焦煤价格

路透东京6月12日 - 日本最大钢铁生产商新日铁住金一位发言人周一称，该公司结束了与澳洲供应商就4-6月炼焦煤价格的季度磋商，将依据现货价格指数制定季度价格。

这暗示日本钢铁生产商与全球矿商之间数十年来固定价格结算机制的终结。在此之前，炼焦煤价格剧烈波动。

全球一直将澳洲矿商与日本钢铁生产商之间的炼焦煤供应合同视作指标。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
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